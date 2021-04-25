شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 2651 مواطنا خلال القوافل الطبية بمدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية أبوالريش قبلي، ومنطقة السد العالي بمدينة أسوان، وإستمرت أعمال القافلة لمدة يومان، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2651 مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي .

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.