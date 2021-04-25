شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح 5 مشروعات بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبدالعال البدرى السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية، بافتتاح عدد 5 مشروعات بمدينة العريش.

وأكد المحافظ على افتتاح المركز التكنولوجي لمحافظة شمال سيناء ومركز شبكات معلومات المرافق بالعريش ثم توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش باضافة مبنى للبنين، محطة الغاز في المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش.. إلى جانب مطحن الكرام وتفقد المنطقة الحرفية.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة ذكرى التحرير والعيد القومى للمحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها افتتاح قصر ثقافة العريش، وافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، وافتتاح جناح جديد في المنطقة الأزهرية بالعريش، افتتاح اعادة تأهيل 19 عمارة سكنية في حى المساعيد بعدد 380 وحدة سكنية، وافتتاح سوق الجملة المطور غرب العريش.

افتتاح 5 مشروعات بالعريش

افتتاح 5 مشروعات بالعريش

افتتاح 5 مشروعات بالعريش

افتتاح 5 مشروعات بالعريش