شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتفعيل دور طلاب جامعة الزقازيق في محو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، لقاءاتها مع المجالس التنفيذية لمحو الأمية بكليات الجامعة، لتنشيط وتفعيل دور الطلاب في محو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وعقدت وحدة تعليم الكبار ورشة العمل بكلية الأداب، اليوم الأحد، ورشة عمل بقاعة مجلس الكلية ناقش خلالها الدكتور محمد عبدالله الفقى، مدير وحد تعليم الكبار ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، «تنشيط وتفعيل دور الطلاب في محو الأمية والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية» حياة كريمة، وذلك بحضور المجلس التنفيذي لمحو الأمية بالكلية، برئاسة الدكتور عماد مخيمر عميد الكلية، والدكتور أسامة عبدالباري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وطالب الدكتور محمد الفقى بضرورة تحديث وتطوير الإجراءات السائدة من خلال توعية وتثقيف وتحفيز الطلاب، للمشاركة في مشروع محو الأمية، ومناقشة تصور الكلية للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، من خلال طلاب الكلية.