شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني للطب عن بُعد من هيئة URAC الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اعتماد مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى دوليا من هيئة URAC الأمريكية والتي تعد أبرز هيئة لاعتماد خدمات الطب عن بعد في العالم، وبهذا الإعتماد تصبح مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى أول مقدم غير أمريكى لخدمة الطب عن بعد تحصل على هذا الاعتماد.

فقد أنشأت عام 2016 وحدة مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى في تجمع مرموق بجامعة الدول العربية في حضور 13 دولة عربية وافريقية تحت شعار «علّم وعالج». وتهدف الوحدة لتوفير حلول تكنولوجية للرقى بالخدمات الطبية المتخصصة ولتوفيرها للاماكن النائية. ومن اميز هذه الخدمات خدمة الطب عن بعد والتي اثبتت علميا توفير الوقت والمجهود والتكلفة وتحسين الخدمات الطبية والنتائج لدى المرضى.

وصرح المتينى بأن جامعة عين شمس بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الحديثة استطاعت ان تحقق شراكة جديدة من نوعها تتماشى مع اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية لتوفير خدمات صحية متميزة.

و أوضح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لممارسة الطب عن بعد من قبل أساتذة جامعة عين شمس.

و أضاف الدكتور على الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس أن أهمية هذا الاعتماد تكمن في ريادة جامعة عين شمس واتباع مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى المعايير الدولية لتقديم الخدمة والتي تمثلت في مواكبتها التشريع والقواعد الإرشادية الدولية التي تحافظ على جودة الخدمة وأمان المريض وخصوصية معلوماته.

كما صرح الدكتور تامر عمارة مدير الوحدة أن المستشفى قدمت الخدمة الصحية لقرابة ١٥٠٠٠ مريض من مصر و20 دولة خارج مصر. واسقبلت الخدمة مرضى من جميع الاعمار ويعانون من أمراض مختلفة مثال الامراض المزمنة والكورونا كما قدمة معلومات طبية موثقة.

و قال شون جريفين المدير التنفيذي لهيئة URAC الأمريكية «الآن أكثر من أي وقت مضى، يعد إثبات الجودة ضرورة وليس خيارًا، خاصة في الطب عن بُعد».

وإدراكاً من مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى لأهمية تطبيق معايير الجودة لهذه الخدمة الجديدة، فقد حرصت أ.د.مهى التحيوى مدير وحدة الجودة بمستشفي جامعة عين شمس على تشكيل فريق خاص لدراسة وتطبيق هذه المعايير في الوحدة.

كما قدم الفريق المكون من د.هدى فريد المنسق الطبى ود. أحمد البكل المنسق التقنى تحت إشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لجميع الأساتذة والمنسقين القائمين على تقديم الخدمة بهذه الجودة العالية وتفانيهم في الالتزام بجميع القواعد الحاكمة.

يذكر أن خدمات الطب عن بعد التي تقدمها مستشفى جامعة عين شمس لاقت إقبالاً كثيفاً بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا العالمية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية عبر تطبيقات متخصصة تسمح بإرسال الرسائل ومقابلة الاستشارى صوت وصورة إذا استلزم الأمر في تخصصات عديدة منها (القلب، جراحة العظام، جراحة المسالك، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الطب النفسي، طب المسنين، الباطنة العامة وتخصصاتها، النساء والتوليد، الجلدية، وطب الأسرة).