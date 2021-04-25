شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعية لتوضيح مكونات مشروعات التطوير الشامل للريف في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وبالتعاون مع الشركات المنفذة لمشروعات التطوير الشامل للريف المصرى «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدة ندوات توعية بحضور مسؤولي الهيئة والشركات من أجل توضيح كافة العناصر المرتبطة بهذه المشروعات سواء كانت أهدافها أو مكوناتها أو عوائدها المستقبلية على المواطن الأسوانى داخل القرى والنجوع والمناطق النائية.

وأكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تم تنظيم هذه الندوات لأول مرة على مستوى المحافظات لتحقيق التلاحم بين الجانبين التنفيذي والمجتمعى على أن يتم التوسع في هذه المبادرة لتشمل ندوات أخرى لمشروعات بباقى قطاعات المرافق العامة والخدمية، موضحة بأنه خلال الندوات يتم إستخدام الوسائل التوضيحية المختلفة لهذه المشروعات من بوسترات ونشرات وغيرها لتوزيعها على الحضور من المواطنين، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التباعد والإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا .