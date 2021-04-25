شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يترأس لجنة لاختبار المرشحين لوظيفة رئيس قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع اللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لشغل وظيفة رئيس قرية، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بعضوية كل من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم، والإدارة وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، وهاني صلاح مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبة القاضي عضو اللجنة الدائمة لاختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادي.

وأكد محافظ قنا على مراعاة أن يكون المتقدمين ملمين بكافة القوانين المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها، وأن يعمل بروح الفريق وأن ينقل خبراته المكتسبة من التدريب المستمر لمرؤوسيه لخلق جيل جديد من المتميزين، موضحا أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لعدد 15 متقدم لشغل وظيفة رئيس قرية.

وأضاف الداودى أن أعضاء اللجنة قد وجهوا عددا من الأسئلة للتعرف على السمات الشخصية للمتقدمين لقياس قدرتهم على حل المشكلات، وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات، وكذا الإنجازات التي حققها المتقدمين خلال فترة حياتهم المهنية ومقترحاتهم حول تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية التي قد يعملون بها، مشيرا إلى حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة، وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وشدد محافظ قنا على حرص المحافظة، على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

محافظ قنا يترأس لجنة الاختيار للمتقدمين لوظيفة رئيس قرية

محافظ قنا يترأس لجنة الاختيار للمتقدمين لوظيفة رئيس قرية