شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: امتحانات الثانوية العامة «open book» ولن نلغي أى مناهج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك». وأضاف شوقى في تصريحات له عبر جروب «أدعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب أنه لن يتم تغيير مناهج الشهادتين الاعدادية والثانوية، متمنيا غلق هذا الموضوع لأننا لن نلغي أي مناهج وعلى الطلاب التحضير الكامل لهذه الشهادات العامة.

وقال شوقى أرجو منكم جميعا تفهم الأمر وعدم فتح هذا الموضوع مرة أخرى، مؤكدا على أنه سيعلن ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وأضاف شوقى في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تحت عنوان «من أجل التوضيح وحسم الأمور بشكل نهائي»: ينتهي العام الدراسي لسنوات النقل بانتهاء الامتحانات الشهرية هذا الأسبوع.

وتابع، سوف نعلن قبل نهاية الأسبوع ضوابط تقييم المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لسنوات النقل والاعدادية والمدارس الدولية، كما سوف نعلن ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف شوقى، بعد إعلان انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل ظهرت مطالبات بالغاء أجزاء من مناهج الشهادات العامة، وهنا يجب التأكيد أنه لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة.

وقال: ارجو عدم تكرار هذا الطلب لأننا حسمنا الأمر وهناك متسع من الوقت للتحضير أكثر من أي عام سابق مع العديد من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية والبث المباشر ومصادر تعلم ضخمة.