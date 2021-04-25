شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يستقبل اللجنة النقابية للحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، أم كلثوم تاج السر رئيس اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان وعددا من طالبات المتدربات بالنقابة وذلك بحضور محمد شرف مدير عام التعليم الفنى، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين المديرية واللجنة التنفيذية للحرف اليدوية التابعة لنقابة البناء والأخشاب.

واستعرضن الطالبات بعض الأعمال اليدوية (مثل أشغال الخرز) التي قمن بتصنيعها من خلال التدريب بالنقابة، وأبدى وكيل الوزارة اعجابه بالمنتجات التي اعتمدت بشكل كبير على خامات البيئة الأسوانية.

ومن جانبها أكدت تاج السر، استعداد النقابة لتوفير فرص تدريبية للطالبات في مجالات الأعمال اليدوية مثل الخرز والملابس الجاهزة والجلود والكروشيه والتريكو.