شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نائب محافظ أسوان أحمد شعبان، بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركزى كوم أمبو وإدفو.

وأكد على أن هذين المركزين يشهدان ملحمة من العمل المتواصل لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها من أجل توفير حياة معيشية كريمة لحوالي 677 ألف مواطن داخل 22 قرية رئيسية و374 تابع وكفر ونجع منها 13 قرية بإدفو و9 قرى بكوم أمبو، لافتاً بأنه بدأت هذه الملحمة بتنفيذ 34 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب إنشاء وصيانة شاملة لـ 46 مدرسة، بالإضافة إلى تنفيذ 29 مشروع في قطاع الرى.

وأشار نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية خلال الإجتماع الدورى الأخير فقد تم التشديد على الجهات المنفذة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ببرامج زمنية محددة حيث أنه لن يتم التهاون مع أي قصور أثناء التنفيذ، مؤكداً على أنه تم زيارة مركز نصر النوبة للبدء في حصر ورصد مطالب وإحتياجات قرى المركز من خلال إجتماعات لجنة التنمية المتكاملة بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة وممثلى الأهالى وذلك عقب إدراج المركز بإجمالى 9 وحدات محلية قروية رئيسية، و46 قرية فرعية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة.