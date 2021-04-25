شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان ضوابط المواد غير المضافة لمجموع للثانوية العامة بعد إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيعلن ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وأضاف شوقى في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحت عنوان «من أجل التوضيح وحسم الامور بشكل نهائي» ينتهي العام الدراسي لسنوات النقل بانتهاء الامتحانات الشهرية هذا الأسبوع.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه سوف نعلن قبل نهاية الأسبوع ضوابط تقييم المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لسنوات النقل والاعدادية والمدارس الدولية، كما سنعلن ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة بعد إجازة عيد الفطر المبارك. متمنيا عدم الجدال في هذا الموضوع على الإطلاق، وما سوف نعلنه نحترمه جميعا وينتهي الأمر، وندع الطلاب يذاكرون في هدوء.

وأضاف شوقى، بعد إعلان انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل ظهرت مطالبات بالغاء اجزاء من مناهج الشهادات العامة، وهنا يجب التأكيد أنه لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة. قائلا«: ارجو عدم تكرار هذا الطلب لأننا حسمنا الأمر، وهناك متسع من الوقت للتحضير أكثر من أي عام سابق مع العديد من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، والبث المباشر، ومصادر تعلم ضخمة.