شكرا لقرائتكم خبر عن "الواعظات على خط المواجهة".. فيديو يوضح دور واعظات الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، تحت عنوان "الواعظات على خط المواجهة"، أوضحت من خلاله الدور الدعوى للواعظات في مواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الإسلام.

وقالت الوزارة في الفيديو إن واعظات الأوقاف صاحبات فكر سليم بناء يجتاز فكر خراب ودمار، ويمثلن الدعوة للنور في مقابل الداعين الساعين لظلام حالك السواد وهو كما الفارق بين النور والظلام والموت والحياة".

وتابعت الوزارة:"ولأن أقدر من يصحح مفاهيم امرأة .. امرأة مثلها كان الدفع بالواعظات الدارسات المنتقيات لفضاء العالم الدعوى، ولأن المرأة هي كل المجتمع وبصلاح فهمها يصلح شعب طيب الأخلاق، ونشر ثقافة السلم والتعايش مع الآخر كان وسيظل أهم سمات مصر وشعبها والحياة بتفاصيلها"، كما تقوم الواعظات بتصحيح الخطاب الدينى فهن دارسات متخصصات".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر توفير الزى لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذى تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن، حيث تم الاستقرار على الزى اللائى كن يلتزمن به بطبيعتهن دون أى توجيه، مؤكدا الاهتمام بالإعداد العلمى والمهارى للأئمة والواعظات فى الوقت نفسه.

وأضاف جمعة، أنه سيتم إضافة شعار على الزى يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزى الأزهرى زملاءهم من الأئمة، بحيث نغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوى، ولا سيما فى ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.