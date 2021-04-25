شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": ضخ 7 آلاف طن زيت وسكر يوميا للطرح على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات شهر أبريل الجاري، بجانب أيضا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين

وكشف تقرير لوزارة التموين أن المخازن التابعة لهم يوجد بها 28 سلعة تتنوع ما بين الارز والزيت والسكر والمكرونة والفول والعدس والصلصة والشاي والاجبان والكثير من السلع التي تصرف لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم شهريا وأن نسب ضخ السلع الاساسية وصلت الى معدلات جيدة، حيث اوضح التقرير الى ان نسب ضخ الزيت يوميا يصل الى 3 الاف طن، والسكر يصل الى 4 الاف طن، والارز والمكرونة الف طن لكل صنف منهم، بجانب توافر وضخ كميات كبيرة يومياً من الدواجن المجمدة للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع الاخرى، كذلك ضخ اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطن من اللحوم بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد.