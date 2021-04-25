شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شوارع بأحياء حدائق القبة والشرابية والأميرية بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه في إطار الأعمال الميدانية التي تجرى بأحياء المنطقة الشمالية نفذ حى حدائق القبة تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد ، أعمال رصف شارع المدارس، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الجارى، كما تم رفع إشغالات ورفع بالوعات الصرف لرصف شارع أحمد بسيوني.

وتفقد نائب المحافظ ، برفقة رئيس حى الشرابية أعمال تركيب البلاط وتشمل متفرعات شارع محمود خلاف ومتفرعاته ومتفرعات مصنع الورق، كما تمت متابعة أعمال التطوير بمربع مساكن المظلوم خلف مسجد صهيب الرومى ضمن خطة الرصف بالحى.

كما تابع العميد المهندس هانى محمد رضا رئيس الشرابية بدء العمل بشارع عباس شحاته ضمن خطه الرصف للحى، وتركيب أعمده إنارة امام مسجد صهيب الرومي ومستشفي جيهان.

كما يتم رصف شارع مكة بحدائق القبة، وذلك بعد رفع بالوعات الصرف وتجريد الشارع، ونفذ حى الأميرية أعمال تطوير ورصف وتركيب بلاط سداسى بشوارع الحى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وفى حى شبرا أشرف محمد عبد الوهاب رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا على أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع حى شبرا ورفع الرتش بشارع أحمد حلمى بشبرا، كما تم شن حملة مكبرة على نطاق حى شبرا لرفع الإشغالات من نهر الطريق وإعاقة حركة مرور المارة من المواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن هناك حملات على مدار الساعة خاصة فى الفترات المسائية لرفع الاشغالات ورصد المخالفات بالأحياء وتطبيق مواعيد الغلق للمحال بالإضافة إلى التأكد من عدم استخدام الشيشة فى الكافيهات.