شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: انتهاء السنة الدراسية لصفوف النقل والإجازة تبدأ الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، أهمها الرئيس السيسى يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإعلان وزارة التعليم انتهاء السنة الدراسية لصفوف النقل، بالإضافة إلى تحذيرات وزارة الصحة من زيادة نسب الإصابات والوفيات للموجة الثالثة من فيروس كورونا، فيما يشهد طقس الغد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 29 درجة.

الرئيس السيسي: هدف إنشاء التأمين الصحى الشامل تقديم أفضل مستوى للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهدف الأساسى من إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل تقديم العلاج المتطور على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصرى خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

التعليم: امتحان تكميلى بمايو لمن لم يحصل على 25% بامتحان أبريل للثانوى العام

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية " الأول والثانى الثانوى" موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، موضحة أنه بالنسبة للفئات التى لم يطبق عقد الامتحانات بصورة مجمعة يتم الانتهاء من عقد امتحان نهاية العام بحد أقصى الأٍبوع الأول من شهر مايو مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحافظ على الصحة العامة.

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الثالثة: 17% زيادة فى نسب وفيات وإصابات كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.

الرئيس السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

غدا.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وزير المالية: انخفاض معدل البطالة فى ديسمبر 2020 إلى 7,2%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالى 2021/2022، فى ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية يناير 2021، وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك أخذا فى الاعتبار أولويات الدولة وبرنامج الحكومة والتى تعتبر فى الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهى أربع ركائز: (استمرار تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين، مساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وكذلك الأنشطة التصديرية، والعمل على تحسين دخول ومعيشة المواطنين، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم).

التعليم: لا امتحانات فى مايو لسنوات النقل وإجازة الصيف تبدأ بعد اختبار أبريل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن تعقد امتحانات لصفوف النقل فى شهر مايو المقبل، وإجازة الصيف تبدأ بعد انتهاء اختبارات شهر أبريل الجارى والمقرر لها أن تنطلق غدا الإثنين.

التنمية المحلية تحذر المواطنين من التهاون فى الإجراءات الاحترازية ضد كورونا: "حافظوا على أنفسكم".. وتوجه المحافظات بتفعيل الغرامات الفورية بكل حسم.. وحملات مفاجئة على المطاعم والمقاهى للتأكد من تطبيق القرارات

حذرت وزارة التنمية المحلية، المواطنين من التعاون فى الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

نص كلمة الرئيس السيسي فى الذكرى الـ39 لتحرير سيناء (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة فى قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة فى وجدان كل مصرى، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا، فلم تكن أبدًا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى.

أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلام

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

الرى تعلن الانتهاء من تبطين 1585 كيلو متر من الترع

انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1585 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

البابا تواضروس يترأس قداس أحد الزعف بكاتدرائية بشاير الخير بالإسكندرية..فيديو وصور

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد أحد الزعف، اليوم الآحد، بكنيسة العذراء والآنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

مواجهات قوية فى "الأحد النارى" بملاعب العالم.. مان سيتى يواجه توتنهام فى نهائى كأس الرابطة.. برشلونة ضيفا على فياريال وأتلتيكو يواجه بيلباو.. فيورنتينا يستضيف يوفنتوس والإنتر مع فيرونا.. و3 مواجهات بالبريميرليج

تشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مواجهات قوية في العديد من البطولات الكبرى على مدار اليوم، الأحد، أبرزها نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين فريقى مانشستر سيتى وتوتنهام، ولقاء برشلونة مع فياريال، وأتلتيكو مدريد مع نظيره أتلتيك بيلباو في الليجا، فيما يستضيف فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويلتقى إنتر ميلان مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، أما في البريميرليج يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليدز يونايتد، ويلتقى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، مع ضيفه وست بروميتش البيون.

مطار القاهرة الدولى يستقبل 95 صيادا مصريا بعد الإفراج عنهم فى إريتريا

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد 95 صيادا مصريا بعد تحركات السلطات المصرية العاجلة للإفراج عنهم فى إريتريا، وذلك عقب القبض عليهم فى يناير الماضى، حيث عملت الحكومة المصرية على التواصل مع الجانب الإريترى، فى أسرع وقت للإفراج عنهم.