شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الفيوم احتفلت بأحد السعف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كنائس إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، اليوم، الاحتفال بعيد أحد السعف، وأقيمت صلاة القداس الإلهي، وصلاة التجنيز، دون حضور شعبي.

اقتصر الحضور بالقداسات في الكنائس، على القساوسة وعدد لا يزيد عن 7 شمامسة بكل كنيسة، وتزينت الكنائس من الداخل، بسعف النخيل، في أشكاله المختلفة، وأقيمت صلوات القداسات، وسط إجراءات احترازية لمنع انتقال العدوى بفيروس «كورونا» المستجد، للحضور، والتزم القساوسة والشمامسة الحضور، بارتداء الكمامات الطبية الواقية، واستخدام الكحول للتعقيم.

يذكر أن الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، قرر مؤخرا قصر صلاة قداسات الأعياد خلال هذه الفترة على القساوسة، وعدد لا يزيد عن 7 شمامسة في كل كنيسة، لمنع انتشار العدوى بفيروس «كورونا».