شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض المشغولات اليدوية للجمعيات الأهلية في شمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى تحرير سيناء وعيدها القومي، افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء المجموعة البرلمانية، معرض المشغولات اليدوية المقام في ديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ على أن المعرض يضم عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، من بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها.. إلى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا .

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المعرض يأتى في اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان.

من جانبهم أعلن رؤساء مجالس إدارات ومديرى الجهات المشاركة من أسر منتجة وجمعيات أهلية جمعية الأسر المنتجة، جمعية حقوق المرأة السيناوية، جمعية رعاية الطلبة، مركز تدريب الأسر المنتجة، مركز تدريب القوى العاملة ) عن مشاركتهم في عرض المنتجات المتميزة والتركيز على المنتجات التراثية والسيناوية المتميزة.

افتتاح معرض المشغولات

افتتاح معرض المشغولات

افتتاح معرض المشغولات

افتتاح معرض المشغولات