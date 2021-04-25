شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالعريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، وضع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الأحد، أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد .

رافق المحافظ قائد قطاع تأمين شمال سيناء، اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة،

وأكد المحافظ على إجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول في اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى ال 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين .

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء.. بهذه المناسبة، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين، مشيدًا بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة.. منوها إلى أن القوات المسلحة هي درع وسيف هذا الوطن.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء على تهنئة الشعب المصرى عامة وأبناء سيناء خاصة بهذه المناسبة.. مشيرا إلى تحية اجلال للشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء لتحريرها.. معربا عن أمله في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار التام على أرض المحافظة وكافة ربوع الوطن .

حضر مراسم وضع أكليل الزهور كل من اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور رياض اسماعيل وفايز أبوحرب عضوا مجلس الشيوخ، عبدالعزيز مطر ورمضان سرحان عضوا مجلس النواب، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من رموز ومشايخ المحافظة .

اكليل الزهور

اكليل الزهور

اكليل الزهور

اكليل الزهور

اكليل الزهور

اكليل الزهور