شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية السودانية توزع عددا من الكراتين الرمضانية علي أبنائها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المكتب التنفيذى للجالية السودانية في أسوان بتوزيع 165 كرتونة صائم على أبناء الجالية في عدد من قرى ومراكز أسوان وذلك تحت رعاية كمال محمود حسين، رئيس الجالية، بالإنابة بمحافظة أسوان وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

و قالت عبدالرحيم الحاج، الأمين العام للمكتب التنفيذي للجالية، أنه تم توزيع هذه الكراتين الرمضانية على المستحقين من ذوي الدخل المحدود من السودانيين بهدف رفع العبء عنهم خلال شهر رمضان المعظم.

وأشارت إلى ان هذه الكراتين تبرع بها أهل الخير من التجار السودانيين بمركز دراو بالإضافة ايضا إلى تبرعات من الاخوة المصريين في مدينتي دراو واسوان، ونتطلع إلى زيادة عدد الكراتين الرمضانية خلال الايام المقبلة.