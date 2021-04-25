شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 731 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الأحد، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 731 حكما قضائيا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 3 أحكام جنايات و166 بالحبس الجزئي و29 حبسًا مستأنفًا و368 غرامة و165حكم مخالفة متنوعة.

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.