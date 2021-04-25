شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب طلاب التربية العملية بكلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، بدء تدريبات طلاب التربية العملية بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة، عن طريق تطبيق نظام «التعليم الهجين» من خلال المنصة التعليمية الخاصة بالكلية، وبمشاركة مشرفي المدرسة الميكانيكية والمدرسة الفنية بمدينة سوهاج.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الأحد، إن محاور التدريب تشمل تدريب الطلاب على المهارات التدريسية، والتدريب على مهارات التعلم الإلكتروني كأحد الأنماط التعليمية الحديثة، إلى جانب كيفية استخدام الوسائل التعليمية الإلكترونية المختلفة بما يؤهل الخريجين للتماشي مع متطلبات التحول الرقمي.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد الكلية، أنه تم تنظيم تدريبات التربية العملي بمشاركة المدرسة الميكانيكية والمدرسة الفنية بمدينة سوهاج، موضحاً أن الكلية بدأت تطبيق التعلم الهجين منذ بداية العام، ولأول مرة يتم مشاركة المجتمع المحلي في تطبيق هذا النظام في التربية العملية، لافتا إلى أنه شارك في التدريب ٥٣ طالبا وطالبة من قسم الكهرباء بالكلية.