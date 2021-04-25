شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا توافق على تسجيل 182 طالبًا لدرجتي الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الموافقة على تسجيل 127 طالبًا لدرجة الماجستير، و55 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين.

جاء ذلك خلال ترأس "عكاشة"، الأحد، لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أكد نائب رئيس جامعة طنطا ضرورة تعظيم الاستفادة من البرامج البينية وربطها بسوق العمل بما يتواكب مع التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة.