شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج توفر مصدات للزيوت لتأمين مأخذ محطات مياه الشرب السطحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم توفير مصدات وماصات للزيوت وذلك لتأمين مأخذ محطات مياه الشرب السطحية، وتوفير مياه شرب صالحة ومطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وذلك في حالة تسريب أي بقع زيت أو أي مواد بترولية إلى مياه نهر النيل.

وأوضح رئيس مياه سوهاج في تصريحات صحفية، الأحد، أن تلك الحواجز تم توفيرها لمحطة مياه المنشاة السطحية، ومحطة مياه المراغة السطحية، وذلك لأنها من أكثر المحطات السطحية التي تعرضت مياه النيل بها لتسريبات المواد البترولية والزيوت، وأن تلك الحواجز الماصة تبلغ طولها 96 متر طولي، ويبلغ طول الحواجز المطاطية 200 متر طولي.