شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة طنطا: مجانية الخدمة الطبية المقدمة للطلاب ورعايتهم أولوية قصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع، ورئيس اللجنة الطبية العليا، الأحد، حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب باعتبارها أولوية قصوى، وتوفير مختلف الخدمات الطبية لأبنائها الطلاب بالمجان.

وأشاد «عتمان»، بانتظام العمل المتواصل على مدار 24 ساعة بمستشفيات الجامعة والإدارة الطبية والجهد الدءوب الذي يقوم به شباب الأطباء فى مختلف التخصصات وهيئة التمريض والهيئات المعاونة.

‏وأضاف الدكتور ‏الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم مختلف سبل الرعاية لطلابها سواء بسداد المصروفات الدراسية وسداد رسوم إقامة للطلاب غير القادرين بالمدن الجامعية، وشراء الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور ‏أحمد غنيم، عميد كلية الطب، إن مستشفيات الجامعة مفتوحة لأبنائنا الطلاب على مدار الساعة من خلال عيادات مستشفى الطلبة والمستشفيات والمراكز الطبية، وعيادات طب الفم والأسنان فضلًا عن العيادات الخارجية.