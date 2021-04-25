شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية في المواد الغذائية بالقاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجود آفاق جديدة للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية، بعد الإعلان عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والسوداني.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم الأربعاء الماضي وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق الركن ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، لتعلن مذكرة التفاهم عن إنشاء كيان جديد وهو «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، ويساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية.

وقال «حسنين» في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك شراكة استراتيجية ممتدة مع دولة السودان الشقيقة منذ أكثر من ٦ سنوات وخاصة في مجال اللحوم الحية والتي ساهمت في استقرار اسعار اللحوم الطازجة بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة التعاون الاستراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات المتعددة المحدودة هو ما أدي إلى إنشاء الشركة المصرية السودانية الجديدة وذلك لخدمة شعبي وادي النيل بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لكلاً منهما.

وفى سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن مجال عمل الشركة الجديدة واختصاصاتها يشمل العديد من أوجه التعاون المختلفة بين كل من مصر والسودان ومنها (التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين، وكذلك التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيراداً وتصديراً وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين.

وأعرب حسنين عن سعادته البالغة بإنشاء هذه الشركة تحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الشركاء المعنيين سيقومون بعمل العديد من الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية والتي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي.

الجدير بالذكر بأن مقر الشركة الجديدة سيكون بجمهورية مصر العربية بمحافظة القاهرة، وللشركة الحق في ممارسة نشاطها وفتح فروع لها في محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء حجم أعمال وأنشطة الشركة، فضلاً عن وجود مقر أخر للشركة بدولة السودان الشقيقة.