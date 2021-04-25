شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: غلق 22 مقهى ومحل تجاري لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عددًا من الأحياء والقرى والشوارع بمركز الفيوم، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، ومدير إدارة المرافق.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد منطقة منشأة عبدالله، والطريق الدائري، وشارعي الحرية، والبوسطة، وشارع السد العالى بمدينة الفيوم، إضافة إلى المدينة الصناعية، وحي الجون، وقرية زاوية الكرادسة التابعة للوحدة المحلية لزاوية الكرادسة.

ووجه محافظ الفيوم رئيس مدينة الفيوم، بغلق ٧ مقاهٍ لتقديمها «الشيشة» للمواطنين بالمخالفة، وذلك بواقع ٤ مقاه بقرية زاوية الكرادسة، ومقهى بالطريق الدائري بمدخل كيمان فارس، ومقهى بالمدينة الصناعية، ومقهى بشارع الحرية بمدينة الفيوم، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرئيس مدينة الفيوم، بفحص ومراجعة تراخيص أحد العقارات بشارع الدالى بحي الجون، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، وكذلك وجه برفع اشغالات المقاهي والمحال التجارية.

في ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم بجولة تفقدية بقرية العزب التابعة لمدينة الفيوم والطريق الدائري وقرية الإعلام، والطريق السياحي بسنورس، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، ووجه نائب المحافظ بغلق مقهى بالطريق الدائري، وأخرى بقرية العزب التابعة لمدينة الفيوم.

ووجه رئيس مدينة سنورس، بغلق ٨ مقاه بقرى منشأة بنى عتمان، ومنشأة طنطاوي بسنورس وكذلك بالطريق السياحي، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفى سياقٍ متصل، تفقد محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، عدد من القرى بمركز سنورس، ووجه بغلق «ورشتين» تعمل بالمخالفة للمواعيد الصيفية المقررة، ومطعم لمخالفة الإجراءات الاحترازية، كما تم خلال الجولة تحرير ٢٠ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب.

وقام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز طامية، ووجه بغلق ٢ مقهى بكفر محفوظ ومدينة طامية، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات، كما تم خلال الجولة تحرير ٣٠ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب.