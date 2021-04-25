شكرا لقرائتكم خبر عن 750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على صرف مكافاة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وكلف «الجيزاوى»، في بيان صحفي الأحد، بسرعة الإنتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيز الكفاءات وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.