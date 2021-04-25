شكرا لقرائتكم خبر عن فريق السلة «فتيات» للصم بني سويف يفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بفوز فريق السلة بمكتب ذوي القدرات والهمم بالمركز الثالث «الميدالية البرونزية» على مستوى الجمهورية في دوري منتخبات كرة السلة للصم «بنات»، والذي استضافته المدينة الشبابية بأبوقير بمحافظة الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى 2021.

وحصل فريق سلة بنات بني سويف على 35 ألف جنيه مكافأة المركز الثالث بعد مشاركته في البطولة التي نظمها مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وتنافس فيها فرق السلة «بنات» للصم من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.