شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة "URAC" تعتمد مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى كأول مستشفى للطب عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اعتماد مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى دوليا من هيئة URAC الأمريكية والتى تعد أبرز هيئة لاعتماد خدمات الطب عن بعد فى العالم.

وأصبحت مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى، أول مقدم غير أمريكى لخدمة الطب عن بعد تحصل على هذا الاعتماد، وأنشأت عام 2016 وحدة مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى فى تجمع مرموق بجامعة الدول العربية فى حضور 13 دولة عربية وافريقية تحت شعار "علّم وعالج".

وتهدف الوحدة لتوفير حلول تكنولوجية للرقى بالخدمات الطبية المتخصصة ولتوفيرها للاماكن النائية، ومن هذه الخدمات خدمة الطب عن بعد والتى اثبتت علميا توفير الوقت والمجهود والتكلفة وتحسين الخدمات الطبية والنتائج لدى المرضى.

صرح الدكتور محمود المتينى، أن جامعة عين شمس بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الحديثة استطاعت ان تحقق شراكة جديدة من نوعها تتماشى مع اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية لتوفير خدمات صحية متميزة.

وأوضح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لممارسة الطب عن بعد من قبل أساتذة جامعة عين شمس.

وأضاف الدكتور على الانور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، أن أهمية هذا الاعتماد تكمن فى ريادة جامعة عين شمس واتباع مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى المعايير الدولية لتقديم الخدمة والتى تمثلت فى مواكبتها التشريع والقواعد الإرشادية الدولية التى تحافظ على جودة الخدمة وأمان المريض وخصوصية معلوماته.

كما قال الدكتور تامر عمارة مدير الوحدة، إن المستشفى قدمت الخدمة الصحية لقرابة 15000 مريض من مصر و20 دولة خارج مصر، واسقبلت الخدمة مرضى من جميع الاعمار ويعانون من أمراض مختلفة مثال الامراض المزمنة والكورونا كما قدمة معلومات طبية موثقة.

وقال شون جريفين المدير التنفيذى لهيئة URAC الأمريكية " الآن أكثر من أى وقت مضى، يعد إثبات الجودة ضرورة وليس خيارًا، خاصة فى الطب عن بُعد".

يذكر أن خدمات الطب عن بعد التى تقدمها مستشفى جامعة عين شمس لاقت إقبالاً كثيفاً بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا العالمية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية عبر تطبيقات متخصصة تسمح بإرسال الرسائل ومقابلة الاستشارى صوت وصورة إذا استلزم الأمر فى تخصصات عديدة منها (القلب، جراحة العظام، جراحة المسالك، الجراحة العامة، المخ و الأعصاب، الطب النفسى، طب المسنين، الباطنة العامة و تخصصاتها، النساء والتوليد، الجلدية، وطب الأسرة).