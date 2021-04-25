شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل تعقد من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادى تعقد امتحاناتهم وفقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية تعليمية فى لجان مراقبة على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تعقد من المنزل، على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها وعلى المدارس الدولية الالتزام بتدريس المناهج لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد وفى حالة رغبة أولياء الأمور في حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.