شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والساعات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما إشتبه أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية يحمل حقيبة وشنطة هاند باج نظرا لشدة ارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد جبر مسئول الفحص بالأشعة فأفاد بوجود كثافات متماثلة ومتشابهة داخل الحقائب .

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من معتز محمود مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على الصالة فتبين وجود 29 شريط بإجمالي 402 قرص من عقار بريجابالين المخدر مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس إشتبه حسام الشافعى مأمور اللجنة فى راكب يحمل جنسية عربية قادم من فرنسا يحاول الخروج من صالة التفتيش ويحمل حقيبتين صغيرتين

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد جبر مسئول الفحص بالأشعة فأفاد بوجود كثافات متماثلة ومتشابهة داخل الحقائب .

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من معتز محمود مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على الصالة فتبين وجود 4 علب بداخلها 32 ساعة يد منها ماركات عالمية ثمينة (رولكس) وماركات أخرى داخل حقائبه .

قرر فوزى العميرى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 64 و 65 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى