شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هدف إنشاء التأمين الصحى الشامل تقديم أفضل مستوى للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهدف الأساسى من إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل تقديم العلاج المتطور على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصرى خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية.