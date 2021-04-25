الإداري يرفض دعوى غلق مكتب رويترز داخل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل ، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بغلق مكتب رويترز في مصر .

كان صبري أقام دعوى أخري طالب فيها، بغلق مكتب بي بي سي في مصر، واتهم هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC بأنها "اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها، منذ أكثر من 73 عاماً، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية والمعايير الإعلامية عرض الحائط و اتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية" وفق تعبيره.

وأشار "صبري" إلى فيديو للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يرد فيه على إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن، عندما قال في إحدى خطبه المسجلة نصا: "لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطاني الـبي بي سي، وتقول جمال عبدالناصر كلب، مثلا، نقول لهم: "أنتم ولاد ستين كلب"، حيث قال نصا فى إحدى خطاباته: بتقولوا عليا انا كلب طيب انتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان".

وأضاف صبري قائلاً: في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بي بي سي، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع.