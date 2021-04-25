تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش السلام" لـ 24 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، محاكمة متهمين بتكوين خلية تتبع داعش فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 24 مايو.

جاء قرار التأجيل اليوم الأحد، لحضور المتهمين.

ووجه للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

وأسند له أيضًا جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.