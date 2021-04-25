حبس "السويركي" 3 أشهر.. وغلق "التوحيد والنور" بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح أمن الدولة حلوان، بحبس السيد رجب السويركي 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق داخل محل "التوحيد والنور" بحلوان.

كما قضت المحكمة بغلق فرع التوحيد والنور في حلوان وغرامة 30 ألف جنيه، لإقامة وفتح المبنى والفرع التجاري دون ترخيص، كما أمرت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة إدارة منشأة تجارية دون ترخيص.

واستندت المحكمة برئاسة المستشار وائل الشوربجي إلى وجود عمالة وموظفين ومرتادين كثيرين من المواطنين على مدار اليوم، وتعريض حياتهم للخطر دون توافر الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، بالإضافة لعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء داخل السنتر التجاري، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.