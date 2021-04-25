"وعدهم بأرباح شهرية".. استمرار حبس متهم استولى على أموال مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم اشترك مع آخر فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اشترك مع آخر بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الاراضى والاستثمار العقارى، وتلقيها مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القانون.