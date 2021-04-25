شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة بناء مخالف في قرية بدسوق.. ومحافظ كفر الشيخ: لن يسمح بأي تعدي بالبناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس محمد جميل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، الأحد، ووليد فليفل، رئيس قرية شباب الملح والفريق المعاون ورجال الشرطة والإزالات حملة للتصدي لبناء مخالف وتم فك شدة خشبية على مساحة ٣٠م تقريبًا دور أرضي داخل الكتلة السكنية لعزبة سعدون ومصادرة الأخشاب وعرض المواطن على النيابة المختصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه لن يسمح بأي تعدي بالبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وأنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ ذلك والإزالة فورًا وسيتم محاسبة أي مقصر أو متقاعس.

يأتي ذلك استمرارًا للتصدي لمخالفات البناء المخالف والبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للمخالفين بالإزالة الفورية من المهد ومصادرة الأخشاب وأدوات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دسوق

دسوق

دسوق