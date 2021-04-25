شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بأسبوع الأصم العربي .. مسابقة إبداعية لطلاب الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتورسمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد، على إنطلاق مسابقة فنية إبداعية لطلاب التربية السمعية وطلاب الدمج السمعى بجميع الصفوف الدراسية، وذلك احتفالاً بأسبوع الأصم العربى وشهر رمضان المبارك بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بالمديرية. وقال النيلى، ان بنود المسابقة تتضمن تقديم عمل فنى ورسم لوحة أو مجسم عن خامات البيئة يعبر عن الإحتفال في شهر رمضان الكريم، وتصميم شعار يرمز للاحتفال بأسبوع الأصم العربى.

وأشار إلى أنه يتم تسليم الأعمال بكل إدارة تعليمية في موعد أقصاه ٢ مايو المقبل، والتى بدورها تسلمها لإدارة التربية الخاصة بالمديرية للتقييم وإعلان الفائزين بالمراكز الأولى وتكريمهم.