شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل الميني باص المجهز لذوي الهمم بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن بدء تشغيل المينى باص المجهز لذوي الهمم، والذي تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ،ويتسع لـ 4 كراسي متحركة مؤمنين بحواجز معدنية وحزام أما يمنعان الدفع الأمامي داخل الميني باص، بالإضافة إلى 4 مقاعد ثابتة.

جاء ذلك خلال تفقده للمينى باص، بعد أن تم الانتهاء من التعديلات التي أمر بها محافظ الشرقيه لتوفير رحلة أمنة لمستخدمي الميني باص، حيث قام المحافظ بالاطلاع على محاكاه حقيقية لتجربة صعود وهبوط مستخدم الكرسي المتحرك من وإلى الميني باص باستخدام رافع هيدروليكي، للتأكد من سهولة وأمان الإستخدام دون وجود عيوب أو مشكلات في التشغيل.

أوضح محافظ الشرقية أن تشغيل الحافلة يعد طفرة غير مسبوقة تشهدها شوارع المدينة، تقديراً واهتماماً بذوي الهمم بتوفير وسيلة تنقل آمنة لهم باعتبارهم شركاء أساسيين بالمجتمع، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع، وقال: أنه من المقرر تعميم تلك التجربة بباقي مراكز ومدن المحافظة.

واضاف المحافظ أنه تيسيراً على المواطنين تم وضع أرقام تليفونات السائق (01098528063 – 01229101692) على الميني باص، لسهولة التواصل معه لنقل المواطنين من وإلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب والإياب منها وإليها في نطاق حي أول وثان مركز الزقازيق، بأجره مخفضة لا تتعدي 5 جنيهات للفرد والمرافق مجاناً.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبيرالوطني للتنمية المحلية، والمحاسب أحمد جابر المشرف العام على إدارة المركبات ووحده الصيانة والخدمات ومنظومة الباص بالديوان العام.