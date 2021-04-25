شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعلن بدء الترشح للدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، عن بدء الترشح للدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية لدراسة «دبلوم- ماجستير- دكتوراه»، وذلك للتسجيل للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، من العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، بناءاً على التعليمات الواردة من الإدارة العامة للمنح والبعثات بالإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة والسكان.

وعلي الراغبين في التقديم بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص من إدارة المنح والبعثات www.pge.mohealth.gov.eg، بالإضافة إلى تقديم الأوراق المطلوبة لإدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وذلك في الموعد المحدد، حيث يبدأ تسجيل الأطباء من تاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠٢١ وحتي ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢١، أما أخصائي التمريض من تاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠٢١ وحتي ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢١، ولن يتم قبول أي إستمارات بعد هذا التاريخ.

مرفق بالصور شروط وقواعد وتعليمات الإلتحاق بالدراسات العليا وفقاً للكتاب الوارد من الإدارة العامة للمنح والبعثات.