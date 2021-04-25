شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل يستقيل.. انتهاء «الصراع المُعلن» بين الوزير و«الإعلام» (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الأحد، باستقالته من منصبه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسبب ظروف خاصة.

كانت فترة تولي أسامة هيكل لمنصب وزير الدولة للاعلام منذ 2019 قد شهدت العديد من الأزمات خاصة في الفترة الاخيرة، بسبب عدم الرضا عن أداء الوزارة في الفترة الاخيرة، وعن الجمع بين منصبه كوزير للدولة ومنصب اخر وهو رئاسة مجلس ادارة مدينة الانتاج الإعلامي وهو ما يعد مخالفة للدستور.

وكان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رفض بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذى استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة.

وكان تقرير لجنة الاعلام بمجلس النواب أدان ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في بيانه أمام جلسة مجلس النواب إنه «لقد تشرفتُ بتكليف رئيس الجمهورية بتولى منصب وزير الدولة للإعلام، وذلك في 22 ديسمبر 2019، وهى وزارة مُستحدثة بعد توقف استمر لمدة 6 سنوات تقريبًا».

وتشمل خطة وزارة الإعلام، الحفاظ على منظومة القيم المصرية، وتماسك الجبهة الداخلية، وتنمية الشخصية المصرية على أسس موضوعية والحفاظ على وسطية الدولة بما يكفل البعد عن التطرف والمغالاة، وإبراز جهود الدولة في المشروعات القومية وأثَرها في مُستقبل المواطنين، وتقوية الإعلام المصرى محليا وإقليميا ودوليا، وزيادة قدرتهِ على التعامل مع الأزمات المُختلفة. وهي تنمية الشخصية المصرية، والحفاظ على وسطية الدولة، وزيادة قدرة الإعلام على التعامل مع الأزمات، وزيادة قدرته على المنافسة وفق أسس مهنية.

كما تضمن الخطة ترسيخ وعى المواطنين بأحكام الدستور والقانون، ورفع حالة الوعى المجتمعى، وإبراز جهود الدولة في المشروعات القومية وأثرها في مستقبل المواطنين، وترسيخ حرية الرأى والتعبير في إطار مسؤول، وتوسيع نطاق المشاركة الجماهيرية في مواجهة مشكلات الدولة المختلفة، وإعداد دراسات دورية حول احتياجات المستهلك المصرى إعلاميا لتحديد خطة عمل استخدام البدائل الرقمية. ومواكبة التطور التكنولوجى بالاستطلاع الدائم لاهتمامات الرأى العام، وضمان انعكاس التنوع الثقافى والاجتماعى والاقتصادى على المؤسسات الإعلامية في مصر سواء في العاملين أو في المحتوى المقدم. وتحدد هذه السياسة الإعلامية القيم التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام العاملة في مصر.

و شهدت ساحة الإعلام المصري، في فترة اسامة هيكل حالة من «الصراع المُعلن» بين أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وعدد كبير من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على خلفية تصريحات الوزير التي وصفها منتقدوه بأنها «هجوم صريح على المهنة، ودعوة للشباب بالعزوف عن وسائل الإعلام التقليدية والصحف، وانه ضد الصحافة الورقية وضد الصحفيين بشكل عام

حيث قال إن الأعمار أقل من 35 سنة يمثلون حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات.

واكد الوزير عن هذا التصريح قلته قبل هذا التوقيت أكثر من 10 أو 12 مرة منذ شهور، ولا يمكن أن أقول أننا نستغني عن الإعلام الرسمي سواء ماسبيرو أو الصحف الورقية، ولكن ما أقصده أن الصحافة يجب أن تلحق بنفسها، وتطور نفسها، ولا بد أن يكون هناك عملية تدريب سريع للكوادر الموجودة في الصحف والإعلام بشكل كبير، لأن التكنولوجيا تغير وجه العالم بسرعة كبيرة، وانه من اجل مصلحة الصحافة القومية ان استمرار الوضع على ما هو عليه خطر كبير جدا، ولابد من أن نعمل بشكل سريع لتطوير الأداء في هذه المؤسسات، فالدولة المصرية لا يمكن أن تستغنى عما يعرف بالإعلام الرسمي لها (جهاز التلفزيون – الهيئة الوطنية للإعلام – الصحافة القومية) واكدا أنه لا يوجد خلاف من جانبه مع أحد سواء من الصحفيين أو رؤساء التحرير أو مع أي وسيلة إعلامية.