شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية تٌعلن طرح مناقصة لتوريد 5 آلاف طن زيت طعام محلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم 10 لسنة 2020 /2021 لتوريد زيت الطعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد» لطرحه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والتسليم خلال الفترة من 26 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، وجلسة فض المظاريف 28 إبريل الجاري.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر أبريل الجاري لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.