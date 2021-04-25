شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات بالمنيا بسبب الشيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، ووسائل النقل، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا، لافتاً إلى أنه وفقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة القادمة وفقاً لجهودهم في تطبيق الاجراءات الوقائية وتحقيق الانضباط في هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الاجراءات والعقوبات الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الامن والتموين للمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفات يتم إغلاق المنشأة على الفور تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات بنطاق المدينة، لتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد.

كما نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار، حملة مكبرة التنسيق مع أجهزة الامن للمرور على المقاهي وتم التحفظ على شيش بمقهى بالجرنوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، تنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم للمصالح الحكومية ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وفى مركز أبوقرقاص، نفذت الوحدة المحلية، حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث اسفرت عن تحرير 60 محضر لعدم ارتداء الكمامات، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.