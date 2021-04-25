شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام مدير تموين سابق وتاجر بالاستيلاء على سلع مدعمة: تجاوزت النصف مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، عن تكليف اللواء اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لجميع الأجهزة المعنية لمراقبة الأسواق والأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية ووصولها للمواطنين وعلى ضوء ذلك؛ تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ من إلقاء القبض على تاجر تموين بأحد مدن المحافظة بالاشتراك مع مدير تموين سابق بكفرالشيخ لاتهامهما بالاستيلاء على سلع تموينية وبيعها في السوق السوداء.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة في تصريحات صحفية، الأحد، أن المعلومات قد توفرت لدى العقيد محمد دومه، رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، بقيام التاجر بالاشتراك مع موظف حالي بالتموين بكفرالشيخ، ومدير إدارة تموين سابق، بالاستيلاء على السلع التموينية من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بكفرالشيخ وبيعها بالسوق السوداء وبلغت قيمتها ٥١٩ ألف و٨٩١ جنيه.

وأشار إلى أن مباحث التموين تمكنت من إلقاء القبض على التاجر، وتم عرضه على النيابة العامة لاتهامه بالاشتراك مع موظف التموين بالاستيلاء على سلع تموينية وبيعها بالسوق السوداء تجاوزت النصف مليون جنيه، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الموظف للتحقيق.