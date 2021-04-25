شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفي حذف أي مقررات من مناهج الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات بحذف مقررات أو مناهج أو الوحدات الأخيرة من مواد الثانوية العامة

وأكد «شوقي» في تصريحات له عبر جروب حلقة وصل عبر تطبيق واتساب: «ما علاقة كورونا بالمواد غير المضافة للمجموع أو حذف المناهج؟ هل تتلاشى كورونا عند حذف الوحدة الأخيرة؟»

وأعلن «شوقي» أنه لن يتم التحدث عن امتحانات الثانوية العامة أو آلية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل شهر يونيو المقبل ولنكف عن هذا النشيد.

وطالب «شوقي» أولياء الأمور بوقف التفاوض الدائم والمزايدة خاصة وأن الوزارة قدمت كل ما تستطيع لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، من منصات وقنوات ومصادر تعليمية والامتحان متأخر عن كل عام ولا توجد ذريعة واحدة لهذه الطلبات وأتمني عدم تكرارها مرة أخرى.