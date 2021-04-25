شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفيات الوادي الجديد بالأجهزة الطبية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم دعم مستشفى الصدر بالخارجة بعدد من الأجهزة الطبية اللازمة لقسم العناية المركزة بالمستشفى بتكلفة بلغت مليون جنيه، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الزملوط أنه تم توفير جهازي تنفس صناعي وجهازي مراقبة قلب وعلامات حيوية وجهازي سباب لإمداد الاكسجين للمرضي بالإضافة إلى المستلزمات اللازمة لتشغيل جميع الأجهزة، بالإضافة إلى دعم قسم العزل بمستشفى الداخلة العام بجهازي مراقبة قلب و٥٠ منظم أكسجين و١٧ سريرا. مناشداََ المواطنين سرعة تلقي لقاح فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.