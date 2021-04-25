شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق أولى الرحلات البحرية بين نوبيع والعقبة لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، الأحد، تأجيل انطلاق أولي الرحلات البحرية بين مينائي نويلع والعقبة لأجل غير مسمي.

كانت شركة الجسر العربي للملاحة البحرية قد أعلنت عن عودة العمل في تشغيل الخط الملاح المنتظم أمام الحركة البحرية، وذلك لأول رحلة من ميناء نوبيع وذلك برحلات منتظمة بعد توقف الخط بسبب فيروس كورونا، وأن الشركة لها كل الحق في إلغاء أو تأخير أي من الرحلات بسبب القوة القاهرة أو الظروف القاهرة أو في حال حدوث أي أمر يهدد سلامة الركاب والممتلكات.

ولا تتحمل شركة الجسر العربي للملاحة هي أو وكيلها العام أية مسؤولية من أي نوع في حال إلغاء أي من الرحلات المعلنة نتيجة القوة أو الظروف القاهرة مثل الأحوال الجوية أو عند وجود خطر يهدد سلامة الركاب والممتلكات، وإذا حدث ما يؤخر الوحدة البحرية أو يمنعها من الإبحار أو المضي في سيرها العادي أو مواصلة الرحلة أو اكمالها للمسافر الحق في استرداد قيمة التذكرة أو السفر بها على رحلة أُخرى.