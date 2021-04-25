شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية فى موازنة 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة 21/22 التزمت فى مجال الحماية الاجتماعية بالحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية، ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر رغيف العيش والسلع الاساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 2و87 مليار جنية فى عام 21/22.

وأضاف خلال إلقائه البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية وبما يحقق نقلة نوعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى".

ولفت إلى أن الموازنة تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى ممثلا فى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، حيث تم تخصيص 19مليار جنيه بموازنة 21/22.