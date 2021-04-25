شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجازة الصيف تبدأ الخميس بعد انتهاء امتحانات أبريل الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ إجازة الصيف لصفوف النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادة الإعدادية يوم الخميس المقبل 29 أبريل الجارى بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل المقرر لها الأربعاء 28 من الشهر الجارى، حيث تنطلق غدا الإثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.