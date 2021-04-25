شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لا استبدال للامتحانات بالأبحاث واستمرار الدراسة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف مصدر فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الجامعات ستكمل الفصل الدراسى الثانى وفقا للخريطة الزمنية المعلنة، مع إتمام الامتحانات، مؤكدا أنه ليس من الضرورى ما يطبق على طلاب التعليم قبل الجامعى يتم تطبيقه على طلاب الجامعات.

وأشار المصدر، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بالجامعات بصرامة مع التشديد على ارتداء الكمامات الطبية وتقليل أعداد الطلاب فى قاعات الامتحانات.