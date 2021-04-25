شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، كلمة الرئيس السيسي فى الذكرى الـ39 لتحرير سيناء، وترأس البابا تواضروس قداس أحد الزعف بكاتدرائية بشاير الخير بالإسكندرية، وتأكيد وزارة التعليم بأن اختبارات الشهور لصفوف النقل بديلا لامتحانات نهاية العام.





نص كلمة الرئيس السيسي فى الذكرى الـ39 لتحرير سيناء (فيديو)أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة فى قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة فى وجدان كل مصرى، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا، فلم تكن أبدًا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى.





أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلامصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.





التعليم: اختبارات الشهور لصفوف النقل بديلا لامتحانات نهاية العامأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهور لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى بديلاً لامتحانات نهاية العام الحالي، قائلة: لن يؤدى الطلاب امتحانات "ترم ثانى" بعد انتهاء امتحانات شهرى أبريل الجارى ومايو المقبل.





الرى تعلن الانتهاء من تبطين 1585 كيلو متر من الترعانتهت وزارة الموارد المائية والرى، من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1585 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.





البابا تواضروس يترأس قداس أحد الزعف بكاتدرائية بشاير الخير بالإسكندرية..فيديو وصورترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد أحد الزعف، اليوم الآحد، بكنيسة العذراء والآنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا





ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوعاستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.





مواجهات قوية فى "الأحد النارى" بملاعب العالم.. مان سيتى يواجه توتنهام فى نهائى كأس الرابطة.. برشلونة ضيفا على فياريال وأتلتيكو يواجه بيلباو.. فيورنتينا يستضيف يوفنتوس والإنتر مع فيرونا.. و3 مواجهات بالبريميرليجتشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مواجهات قوية في العديد من البطولات الكبرى على مدار اليوم، الأحد، أبرزها نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين فريقى مانشستر سيتى وتوتنهام، ولقاء برشلونة مع فياريال، وأتلتيكو مدريد مع نظيره أتلتيك بيلباو في الليجا، فيما يستضيف فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويلتقى إنتر ميلان مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي ، أما في البريميرليج يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليدز يونايتد، ويلتقى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، مع ضيفه وست بروميتش البيون.





مطار القاهرة الدولى يستقبل 95 صيادا مصريا بعد الإفراج عنهم فى إريتريااستقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد 95 صيادا مصريا بعد تحركات السلطات المصرية العاجلة للإفراج عنهم فى إريتريا، وذلك عقب القبض عليهم فى يناير الماضى، حيث عملت الحكومة المصرية على التواصل مع الجانب الإريترى، فى أسرع وقت للإفراج عنهم.